В четверг, 7 мая, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Об этом на брифинге заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает Reuters.

По его словам, МВФ сосредоточился на обсуждении с Украиной 18-месячной резервной программы в рамках механизма Stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.

Райс уточнил, что с начала 2020 года МВФ и Украина обсуждали более условную трехлетнюю расширенную программу. Он также объяснил, что смещение акцентов произошло в результате "беспрецедентной неопределенности, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимости сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".

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