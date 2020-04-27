Зеленський та Макрон обговорили співпрацю з МВФ [ Редактировать ]
Співпраця з МВФ та ухвалення закону про банки стали однією з тем телефонної розмови Володимира Зеленського та Емануеля Макрона. Зокрема Президент Франції оцінив швидкість проведення реформ в країні. не обійшли президенти і питання боротьби з коронавірусом.
Президенти України та Франціїї вирішили скоординувати зусилля для подолання наслідків пандемії.
Зеленський також наголосив на важливості макрофінансової підтримки України з боку ЄС і виділенні 1млрд 200 млн євро для подолання наслідків COVID-19. Під час розмови Президент Франції підтвердив свій намір приїхати до України після карантину.
по теме
Пандемия коронавируса: Зеленский и Макрон обсудили ситуацию
В понедельник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Франція закликає Росію припинити бойові дії під час пандемії коронавірусу
За словами французького лідера, троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН зупинити війни в усьому світі, щоб зосередитися на боротьбі з коронавірусом
У Верховній Раді назвали дату розгляду "банківського закону"
Дати трохи фінансового кисню має транш МВФ. Його отримання намагаються прискорити швидким прийняттям закону про банки. Це одна з ключових умов отримання кредиту від Фонду
Нацбанк готує кредити для малого бізнесу - Зеленський
Збільшити кількість перевірок на COVID-19 можливо завдяки ширшому використанню вітчизняних ПЛР-тестів. Про надходження нової партії у своєму зверненні розказав Президент Володимир Зеленський
"Життя та здоров'я - понад усе": Володимир Зеленський прокоментував можливість відкриття ринків
Володимир Зеленський доручив уряду розглянути механізм відкриття ринків. І зробити це вже до кінця тижня