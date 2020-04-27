Співпраця з МВФ та ухвалення закону про банки стали однією з тем телефонної розмови Володимира Зеленського та Емануеля Макрона. Зокрема Президент Франції оцінив швидкість проведення реформ в країні. не обійшли президенти і питання боротьби з коронавірусом.

Президенти України та Франціїї вирішили скоординувати зусилля для подолання наслідків пандемії.

Зеленський також наголосив на важливості макрофінансової підтримки України з боку ЄС і виділенні 1млрд 200 млн євро для подолання наслідків COVID-19. Під час розмови Президент Франції підтвердив свій намір приїхати до України після карантину.