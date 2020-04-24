Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом, если его утвердят на посту вице-премьера. Об этом он сообщил журналистам перед встречей с членами фракции "Слуга народа".

"Я принял предложение президента Зеленского....Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за, естественно, ускоренную интеграцию Украины в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - заявил Саакашвили.

Планировалось, что Верховная Рада на внеочередном заседании 24 апреля рассмотрит кандидатуру Саакашвили. Политик заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в другой день, тем более что предложенного ему поста вице-премьера по реформам пока нет, его необходимо учредить.

Как сообщали "Подробности", в мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило политику вернуться в Киев. О том, что бывший президент Грузии может войти в состав правительства, стало известно 22 апреля.