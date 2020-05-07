Травматический косплей: в Канаде девушку приняли за преступника (видео) [ Редактировать ]
Правоохранители из канадского города Летбридж провели жесткое задержание девушки, которая одевшись в костюм штурмовика из саги "Звездные войны" размахивала игрушечным бластером.
Об этом сообщает NBC News.
По информации, диспетчер полиции получил сообщение о том, что по улице движется вооруженный человек.
Отмечается, что по приезду на место копы приказали косплеерше положить оружие на землю, после чего жестко скрутили ее, разбив нос.
Известно, что после проверки оружие оказалось игрушечным бластером, а 19-летнюю канадку после выяснения обстоятельств отпустили.
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