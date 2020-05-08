Кот впервые заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В Испании четырехлетний кот Негрито впервые заразился коронавирусом. Об этом сообщает El Pais.
Животное жило жил в семье, члены из которых также были инфицированы COVID-19.
Хозяева животного показали его ветеринару, когда у Негрито появились проблемы с дыханием. Ветеринар животное усыпил, а тело отправил на исследование.
Следы коронавируса у кота были найдены в носу и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником.
Эксперт выдал заключение, что вирус не имел никакого отношения к ухудшению состояния здоровья Негрито. А проблемы у животного были из-за врожденного порока сердца.
Это только объясняет, что кошки ... могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала.
Отмечается, что Негрито стал шестым котом в мире с подтвержденным коронавирусом. До этого вирус был выявлен у двух котов в Гонконге, у одного в Бельгии, одного в Нью-Йорке и у одного животного во Франции.
Как сообщали "Подробности", суперкомпьютер MOGON II в Германии определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса.
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