В Испании четырехлетний кот Негрито впервые заразился коронавирусом. Об этом сообщает El Pais.

Животное жило жил в семье, члены из которых также были инфицированы COVID-19.

Хозяева животного показали его ветеринару, когда у Негрито появились проблемы с дыханием. Ветеринар животное усыпил, а тело отправил на исследование.

Следы коронавируса у кота были найдены в носу и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником.

Эксперт выдал заключение, что вирус не имел никакого отношения к ухудшению состояния здоровья Негрито. А проблемы у животного были из-за врожденного порока сердца.

Это только объясняет, что кошки ... могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала.

Отмечается, что Негрито стал шестым котом в мире с подтвержденным коронавирусом. До этого вирус был выявлен у двух котов в Гонконге, у одного в Бельгии, одного в Нью-Йорке и у одного животного во Франции.

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