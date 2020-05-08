Китай готов расследовать происхождение коронавируса [ Редактировать ]
Китай готов к независимому международному расследованию, чтобы установить происхождение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в скрытии происхождения вируса.
Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, сначала взяв на себя вину, а затем пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования.
Ранее спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.
Во Всемирной организации здравоохранения также заявляли, что Китай не допускает их экспертов к участию в расследовании происхождения вируса.
Президент США Дональд Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Несколько дней назад Трамп анонсировал, что обнародует доказательства происхождения COVID-19, который, по убеждению американского президента, был создан в лаборатории в Ухане.
Ранее мы писали о том, что коронавирус может передаваться и через неочищенный воздух в помещениях даже через долгое время после инфицированного человека.
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