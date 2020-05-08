"Летающая" инфекция: найден основной путь передачи коронавируса [ Редактировать ]
Самый активный путь передачи коронавирусной инфекции пролегает через пассажирские авиаперелеты.
Об этом сообщает Medrxiv.
По их словам, страны, у которых раньше всех закрылись авиаграницы, зафиксировали наименьшую вспышку инфекции среди государств, и они добились самых значительных успехов в борьбе с COVID-19.
Отмечается, что распространение вируса по миру и темпы пандемии можно значительно снизить, если проводить тщательную дезинфекцию всех бортов и делать тестирование экипажа.
Ранее мы писали о том, что коронавирус может передаваться и через неочищенный воздух в помещениях даже через долгое время после инфицированного человека.
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