Самый активный путь передачи коронавирусной инфекции пролегает через пассажирские авиаперелеты.

Об этом сообщает Medrxiv.

По их словам, страны, у которых раньше всех закрылись авиаграницы, зафиксировали наименьшую вспышку инфекции среди государств, и они добились самых значительных успехов в борьбе с COVID-19.

Отмечается, что распространение вируса по миру и темпы пандемии можно значительно снизить, если проводить тщательную дезинфекцию всех бортов и делать тестирование экипажа.

Ранее мы писали о том, что коронавирус может передаваться и через неочищенный воздух в помещениях даже через долгое время после инфицированного человека.