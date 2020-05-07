Ученые из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце (JGU) изучили эффективность лекарственных препаратов против коронавируса с помощью суперкомпьютера MOGON II. Результаты их исследований опубликованы на сайте университета.

Ученые смоделировали способ, которым около 42 тысяч различных веществ, перечисленных в открытых базах данных, связываются с определенными белками SARS-CoV-2 и тем самым препятствуют проникновению вируса в организм и его размножению.

"Такой метод компьютерного моделирования известен "как молекулярная стыковка". Это гораздо быстрее и дешевле, чем лабораторные эксперименты", - сказал профессор Томас Эфферт из Института фармацевтики и биомедицинских исследований Университета Йоханнеса Гутенберга.

В течении двух месяцев ученые провели с помощью суперкомпьютера более 30 млрд одиночных расчетов. Они выяснили, что соединения из четырех лекарств от гепатита С (симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир) эффективно убивают коронавирус и препятствуют распространению инфекции.

"Это также подтверждается тем фактом, что как SARS-CoV-2, так и вирус гепатита С, являются вирусами одного типа, так называемым одноцепочным РНК-вирусом", - объяснил Эфферт.

Японская жимолость (Lonicera japonica), которая используется при лечении инфекций верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19.

Ученые оговариваются, что результаты их исследований должны быть проверены в лабораторных экспериментах и ​​клинических исследованиях.

Напомним, что недавно в США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире.