Правоохранителей будут тестировать на коронавирус [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение тестирования на коронавирус сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, во время встречи с председателем представительства ЮНИСЕФ госпожой Лоттою Сильвандер, Степанов заявил, что в ближайшее время в Украине введут тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.
Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать..
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