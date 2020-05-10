Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из наиболее распространенных. Они возникают вследствие засорения сосудов организма холестериновыми бляшками, которые приводят к плохой проходимости. Закупорка сосудов может привести к смерти.

Опасность несут не только холестериновые бляшки, но и соединение кальция с фосфором, которое откладывается на стенках сосудов. О том, как можно почистить сосуды в домашних условиях, пишет Hyser.

Одной из предпосылок сердечно-сосудистых заболеваний является лишний вес. Поэтому, худейте. Но худеть нужно, придерживаясь основ правильного питания. Для этого необходимо включать в рацион полезные продукты и ни в коем случае не голодать. При голодании уровень вредного холестерина растет.



Ешьте продукты в которых содержится витамин К2 (менахинон). Он не позволяет кальцию вымываться из костей и зубов и откладываться на стенках сосудов. Больше всего витамина К2 в твердом сыре, молоке и кисломолочной продукции, сое, яйцах.

Также организму необходим магний. Он связывает фосфаты, не позволяя им откладываться в сосудах, регулирует активность клеток гладких мышц сосудов. Магний содержится в бобовых, а также гречневой, овсяной и ячменной крупах. Много магния и в грецких орехах, листовом салате, шпинате.

Не допускайте в организме и дефицита цинка. Цинк полезен не только для сосудов, но и позволяет поддерживать в отличном состоянии кожу. Он укрепляет волосы и ногти. Цинка много в орехах, семечках, бобовых.

Также употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин Д и омега-3. Они содержатся в жирных сортах рыб, растительных маслах, твердых сырах, сливочном масле и кисломолочных продуктах.

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