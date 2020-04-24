Какой напиток самый опасный для сердца [ Редактировать ]
Ученые из Тихоокеанского университета в США определили самый опасный напиток для сердца. Об этом пишет svidok.online.
В ходе эксперимента участники пили коктейли с кофеином или витаминными добавками, что по-разному отразилось на их состоянии здоровья.
"Добровольцев разделили на две группы. В первом случае в течение часа люди выпили по одному литру энергетического напитка с кофеином. Во втором случае волонтерам предложили коктейли с различными витаминными добавками, безвредными для здоровья. Через несколько часов участникам научного опыта измерили диастолическое и систолическое давление", - говорится в сообщении.
В ходе эксперимента выяснилось, что те из них, кто пил энергетик, чувствовали себя гораздо хуже. У них повысилось давление, у некоторых возникла аритмия, также была отмечена неправильная работа сердечной мышцы.
Исследователи пришли к выводу, что именно энергетические напитки следует признать опасными для сердца. Если пить их каждый день, существует риск негативных последствий из-за концентрации кофеина и других компонентов, вредных для здоровья.
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