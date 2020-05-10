Всеукраїнський автопробіг ретроавтомобілів: як відзначили 75-у річницю Дня Перемоги у різних куточках України [ Редактировать ]
Не забули українці і про іншу війну - Другу світову. Сімдесят п'яту річницю Перемоги над нацизмом напередодні відзначили всеукраїнським флешмобом. У більшості регіонів активісти організували автопробіги на ретро-автомобілях. Як це було - дивіться далі.
Херсон. В 75 річницю. Перемоги покласти квіти до Могили Невідомому солдату вирушили представники місцевого осередку партії "Опозиційна платформа - За життя". Після покладання квітів активісти доєдналися до всеукраїнського автопробігу ретро машинами.
В Одесі на честь свята автопробіг стартував на Морвокзалі.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Посыл этой акции - что действительно мы должны обьединиться вокруг истинных ценностей. Когда пытаются противопоставить Украину и День Победы - что это вроде не наш праздник: на самом деле это полная глупость, потому что именно Украина больше всего пострадала в Великой Отечественной войне.
У Святогірську захід зібрав сотню людей з усього регіону. Тут розташована Свята гора, де йшли запеклі бої.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Здесь находится братская могила ,когда освободивших Донбас героев, героев нашей войны , наших потомков, наших дедов и отцов которые обьединив, тогда все усилия и приложив свои невероятные героические способности, начали освобождение Украины и сегодня, в эту великую дату 75-летие Дня великой победы, в Великой Отечественной войне мы обьеденили всю область.
У Житомирі святкування почалося з Площі перемоги. Місцеві жителі разом із нардепами поклали квіти до пам'ятника. Від площі Перемоги колоною автомобілів поїхали до Вічного вогню та монумента Слави.
Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Поки ми пам'ятаємо, доти ми існуємо, тому цей день важливий, 9 травня, як день саме перемоги, перемоги добра над злом, перемоги над нацизмом, фашизмом, над знищенням людей, перемоги життя. І ми, як політична сила зробимо все можливе з тим, аби цей день назавжди, навіки залишався тим днем в нашій історії.
Вшанували пам'ять загиблих побратимів і ветерани війни. Серед них Кирило Олександрович, за два тижні він відзначатиме 97-річчя. На фронті отримав два тяжких поранення.
Кирило Семенов, ветеран Другої світової війни:
На мою долю выпало два захода на эту войну. Первый - я 17 сентября 42-го года попал на Сталинградский фронт вторично я попал на фронт в январе 45-го года, началась Висла Одарская, знаменательная операция.
Іще кілька регіонів - Черкаси та Чернівці також доєдналися до всеукраїнського автопробігу. Та головне дійство відбулося у столиці. Тут від ранку люди несли квіти до пам'ятників, присвячених другій світовій війні.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна Платформа - За життя":
Это День Победы. Мы никогда не забудем наших дедов, наших бабушек, которые ковали эту победу, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране. Сломали хребет нацизму. Мы никому не дадим переписать историю. Для нас этот день всегда будет святым. И мы защитим и ветеранов, и всех тех, для кого память об этой победе, о Великой Отечественной войне свята. Два рази на рік ми перезахоронюємо бійців, 8 травня. І 6 листопада, у День визволення Києва. Нажаль, сьогодні карантин, ми не можемо, щоб це була загроза ветеранам - усі вони люди похилого віку. Тому ми перенесли захоронення на 22 червня. І це буде.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я хочу сказать, что наша партия в этом году, преддверии сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника - дошла до каждого ветерана Великой Отечественной войны. Как участников, так и тех, кто трудился в тылу. Поздравила всех ветеранов Отечественной войны с этим великим героическим праздником. И хочу сказать, что наша фракция в пароламенте будет продолжать борьбу за повышение пенсии для ветеранов Великой отечественной войны до 7,5 тыс грн. Будет отстаивать исполнение решения Конституционного суда, которым восстановлены льготы ветеранам, достойное медецинское обслуживание и финансирование ветеранских организаций. Это наша задача. Мы все в долгу перед героями Великой отечественной войны. Мы этот долг должны реализовать.
У столиці також організували автопробіг центральними вулицями. На ретро-автомобілях повоєнних часів члени "Опозиційної платформи - За життя" проїхалися столицею. Депутати зупинилися біля кожного пам'ятного монументу і поклали квіти на знак пам'яті перемоги.
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