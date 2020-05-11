В Україні запроваджують перший етап послаблення карантину [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні розпочинається перший етап послаблення карантину. Люди зможуть відвідувати парки, сквери і зони відпочинку. Почнуть працювати кафе "на винос", літні майданчики кав'ярень і ресторанів, - за умови дотримання півтораметрової дистанції між відвідувачами.
Запрацюють деякі музеї та бібліотеки. Також уряд дозволив тренування в командних видах спорту для професійних спортсменів. А ще аудитори, адвокати, нотаріуси, психологи, перукарі, салони краси можуть відновити свою роботу. При цьому, масочний режим, дезінфікування та соціальна дистанція - залишаються.
На карантині досі: фудкорти і зони відпочинку в торговельно-розважальних центрах, театри та кіно, спортзали і фітнесцентри. Також громадський та міжміський транспорт, залізничне та авіасполучення, університети, школи і дитячі садочки.
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