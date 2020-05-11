Відсьогодні в Україні розпочинається перший етап послаблення карантину. Люди зможуть відвідувати парки, сквери і зони відпочинку. Почнуть працювати кафе "на винос", літні майданчики кав'ярень і ресторанів, - за умови дотримання півтораметрової дистанції між відвідувачами.

Запрацюють деякі музеї та бібліотеки. Також уряд дозволив тренування в командних видах спорту для професійних спортсменів. А ще аудитори, адвокати, нотаріуси, психологи, перукарі, салони краси можуть відновити свою роботу. При цьому, масочний режим, дезінфікування та соціальна дистанція - залишаються.

На карантині досі: фудкорти і зони відпочинку в торговельно-розважальних центрах, театри та кіно, спортзали і фітнесцентри. Також громадський та міжміський транспорт, залізничне та авіасполучення, університети, школи і дитячі садочки.