Россия вышла на третье место в мире числу зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
В России за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 656 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221 344. По числу зараженных Россия вышла на третье место в мире, опередив Италию и Великобританию.
Больше новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6 169 человек), Подмосковье (+1 079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В российской столице число выявленных случаев заболевания выросло до 115 909.
За сутки в России зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. По официальным данным, с начала эпидемии умерли 2 009 человек, 39 801 - выздоровели.
Как сообщали "Подробности", в Украине по состоянию на 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 408 - летальных.
по теме
Росія увійшла у п’ятірку країн за кількістю заражених коронавірусом
Лідирує за приростом хворих Москва та регіон - режим самоізоляції і спецпререпусток у столиці подовжили до 31 травня
Росія встановила анти-рекорд за зараженням COVID-19
З огляду на ситуацію, від 12 травня у Москві штрафуватимуть за появу у громадських місцях та транспорті без маски та рукавичок
Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных COVID-19
Россию (177,1 тыс.) все еще опережают США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).
Росія випередила Іран за кількістю хворих на COVID-19
Останні кілька тижнів у РФ захворювання поширюється надто стрімко. Там померло 867 людей
Стали відомі головні шляхи зараження коронавірусом
Нова інфекція у 100 разів заразніша, ніж вірус "САРС", що спричинив епідемію атипової пневмонії у 2003 році, а також пташиний грип