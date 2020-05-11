В России за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 656 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221 344. По числу зараженных Россия вышла на третье место в мире, опередив Италию и Великобританию.

Больше новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6 169 человек), Подмосковье (+1 079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В российской столице число выявленных случаев заболевания выросло до 115 909.

За сутки в России зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. По официальным данным, с начала эпидемии умерли 2 009 человек, 39 801 - выздоровели.

Как сообщали "Подробности", в Украине по состоянию на 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 408 - летальных.