Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
В России за последние сутки подтвердили 11 231 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Суточный прирост составляет 6,8%.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 177 160. По этому показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.). Россию опережают США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).
Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве - 6703. Это абсолютный антирекорд для столицы, в городе уже 92 676 случаев COVID-19.
В Московской области 842 новых заболевших, в Нижегородской области - 312, в Санкт-Петербурге - 306.
За весь период пандемии от коронавируса умерли 1 625 человек, в том числе 88 за последние 24 часа.
Напомним, что по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 340 летальных случаев.
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