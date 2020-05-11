По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине за сутки +416 заболевших, +17 умерших и +228 выздоровевших.

Всего зарегистрировано 408 летальных случаев, 3 288 выздоровели.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.