Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Украине за сутки +416 заболевших, +17 умерших и +228 выздоровевших.
Всего зарегистрировано 408 летальных случаев, 3 288 выздоровели.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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