В Киеве возросло количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 10 мая, в Киеве подтверждено 66 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, снова увеличилось. Еще у 66 человек. В их числе - 6 медиков. На сегодняшний день в столице уже 1 тыс. 871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Он уточнил, что среди заболевших за минувшие сутки - 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и две девочки - 1 и 3 лет. И 29 мужчин от 28 до 84 лет и трое мальчиков - 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.
Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Кличко отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки выявлено в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.
Напомним, по состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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