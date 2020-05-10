В воскресенье, 10 мая, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад подтвердили коронавирус. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

Игорь Ковалюк умер на 58 году жизни.

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"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль потери. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал Марцинкив.

Причину смерти главрача пока не называют. При этом 4 мая Марцинкив сообщил, что за сутки в медучреждения Ивано-Франковска госпитализировали шесть жителей, среди которых оказался руководитель станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области медики массово заразились COVID-19.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске у 10 больных пневмонией нашли коронавирус.