В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 мая, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад подтвердили коронавирус. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
Игорь Ковалюк умер на 58 году жизни.
"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль потери. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал Марцинкив.
Причину смерти главрача пока не называют. При этом 4 мая Марцинкив сообщил, что за сутки в медучреждения Ивано-Франковска госпитализировали шесть жителей, среди которых оказался руководитель станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области медики массово заразились COVID-19.
Также сообщалось, что в Ивано-Франковске у 10 больных пневмонией нашли коронавирус.
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