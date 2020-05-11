За минувшие сутки, 10 мая, в Черкасской области умерли трое пациентов с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщает глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Facebook.

По данным главы ОГА, 10 мая в области было зафиксировано 3 летальных случая коронавируса. Так, в областной больнице скончались 43-летний мужчина, который имел сахарный диабет и инсулинозависимость, 83-летняя женщина с тяжелой формой инсульта и пневмонией, а также 72-летний мужчина с тяжелым течением пневмонии.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек. Выздоровели уже 206 жителей области", - рассказал Боднар.

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