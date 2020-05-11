Эксперты утверждают, что рассол может быть полезен для организма. Он не только улучшает некоторые показатели здоровья, но и способен лечить определенные заболевания, передает newsyou.info.

Натрий, который содержится в рассоле, увеличивает гидратацию перед тренировками, что улучшает производительность. Если принять внутрь 45 мл напитка на каждые 45 кг веса, то он сможет устранить мышечные судороги. Кроме этого, стакан маринада уменьшает боль в ЖКТ, которая вызвана низкой выработкой кислоты в нем. Знаменитое утверждение о том, что рассол способен справиться с похмельем тоже верно. Однако дело здесь в том, что соль в его составе побуждает человека пить много воды, поэтому после лишнего употребления алкоголя может помочь любой соленый напиток.

Многие люди делают компресс из маринада при солнечных ожогах. Рассол позволяет контролировать уровень сахара в крови за счет уксуса, который он содержит. По данным некоторых источников, жидкость стимулирует пищеварение, повышает иммунитет и снижает риск возникновения онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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