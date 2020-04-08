Любители яблок часто срезают кожуру, недооценивая ее полезные свойства. Однако, оказывается, именно в ней ученые обнаружили средство от рассеянного склероза. Об этом пишет lenta.ua.

"Вещество под названием малол, которое представляет собой кислоту из кожуры яблок, является перспективным средством для борьбы с рассеянным склерозом", - говорится в сообщении.

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Ученые из США и Китая провели ряд тестов на грызунах.

"Если воздействовать кислотой из яблочной кожуры на организм мышей, то у грызунов ускоряется восстановление поврежденных оболочек нейронов, плюс, иммунные клетки мышей реже атакуют мозговые ткани. То есть, малол можно использовать в качестве эффективного лекарства для терапии рассеянного склероза", – говорит молекулярный биолог Абдолмохамад Ростами из американского Университета Томаса Джефферсона.

Кислота малол была выделена из кожуры яблок 100 лет назад и до недавнего времени применялась в основном в косметической промышленности. Но в последние годы выяснилось, что малол – довольно перспективное вещество для биологического применения. Эта кислота, в частности, ускоряет рост мышц, а также препятствует развитию некоторых типов злокачественных клеток.

Теперь оказалось, что при помощи малола можно бороться с рассеянным склерозом. Авторы исследования говорят, что действие вещества основано на его способности ускорять формирование новых олигодендроцитов – вспомогательных клеток нервной системы, которые поражаются при развитии аутоиммунной болезни.

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