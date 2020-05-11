Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков - о финансовой помощи УЕФА Украинской ассоциации и ее распределении.

"Что сейчас волнует футбольный люд - помимо скорого возобновления чемпионата и подробностей организации? Конечно же, финансовая сторона происходящего. В частности - намерена ли ФФУ/УАФ, тем более после получения денег и отеческого напутствия от президента УЕФА Александра Чеферина, как-то поучаствовать? А именно - помочь клубам, которым приходится изыскивать средства на расходы, не предусмотренные никакими планами и бюджетами.



Увы и ах, ответ пока звучит исключительно отрицательный. Свински отрицательный. Позорно отрицательный. ФФУ попросту съезжает с темы, опровергая очевидное - то ли состоявшийся, то ли уже предстоящий в ближайшие дни платеж из УЕФА на сумму примерно 4,3 млн евро. Изворачивается. Юлит. Выдумывает свои надобности, которые важнее всех прочих. Не хочет делиться, забывая, что представляет собой Федерация/Ассоциация, кем и для чего учреждена.



И на фоне это достойного лучшего применения упорства поневоле возникает вопрос, очень уместный в свете как минимум последних событий с "заводом-беглецом": может, Павелко и его присные уже просадили/растащили все деньги УЕФА или наделали долгов и рассчитывают покрыть их предстоящим траншем?!



Короче, Чеферин говорит - деньги выделили, Записоцкий и Протасов - денег нет и неизвестно, кому верить? Может, денежки уже того?.. Ну как обычно у нас... Опять-таки Баранке по контракту платить..." - написал Франков в Телеграме.