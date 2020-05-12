МОЗ запевнив українських медиків у нарахуванні "коронавірусних доплат"

Напередодні медики кількох міст поскаржилися на відсутність доплат за роботу попри обіцянки влади. Сьогодні ж на брифінгу Степанов заявив, що гроші перераховано на місця та закликав медичних працівників звертатися на гарячу лінію Міністерства у разі виникнення конфліктів.