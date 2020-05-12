Коронавирус в Украине: за сутки скончались 17 человек [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 11 мая, в Украине выявили 375 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.
Таким образом число зараженных украинцев возросло до 16 023, из них 1 105 детей и 3 114 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
От коронавируса уже выздоровели 3 373 пациента, из них 858 - медработники.
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