Украинцев оставили без онлайн казино [ Редактировать ]
В Украине заблокированы 59 нелегальных интернет-платформ для азартных онлайн игр. Об этом сообщает СБУ.
"По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартных игр в виртуальной сети", - сказано в сообщении.
В СБУ утверждают, что закрыт доступ к 59 онлайн казино, в том числе 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.
Напомним, что в Украине запрещен игорный бизнес.
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