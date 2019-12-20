Влада розпочала полювання на нелегальні казино [ Редактировать ]
Політичний провал, який змусив правоохоронців до жорстких дій. Верховна Рада вчора не змогла ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу. А сьогодні влада перейшла у контрнаступ - по всій країні припинена діяльність сотень нелегальних гральних закладів.
Поліція та СБУ звітують про обшуки, арештоване майно та вилучене обладнання на десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. А посадові особи, зокрема, й президент - коментують це так, що зрозуміло - спецоперація є сигналом для тих, хто роками кришував нелегальні казино та різного роду "Космолоти", а тепер блокує у парламенті рішення про хоча б якійсь порядок у цій сфері.
Причому СБУ відкрито каже - гральні заклади кришували правоохоронці. А міністр внутрішніх справ, ніби не помічаючи закидів, обіцяє, що відсьогодні жодних гральних установ в Україні не буде. Мовляв, заборона - то заборона.
"Чинне рішення практично нам диктує, що до того моменту, як буде прийнятий новий закон, всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції, а також фіскальної служби забезпечити, щоб до 16 години забезпечили закриття відповідних закладів", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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