Да, да. Именно "блудного". Последние десять лет стиль жизни игорного бизнеса в Украине тяжело назвать "правильным", или "законным". Еще в своей предвыборной программе, президент Зеленский обещал легализировать азартные игры. Ведь от этого экономика недополучает огромные деньги. Давайте разбираться, сколько это может принести в госказну, и какие будут "правила игры".

Игры из-под полы

Игорный бизнес, в частности, казино, под запретом в нашей стране с 2009 года. Казино, по крайней мере, официальные, закрылись. Отели понемногу переоборудовали игровые залы.

Единственной отдушиной любителей азартных игр остались интернет-казино или игровые автоматы. Они, кстати, тоже были незаконные, но благодаря правительству Азарова, их легализировали. Механизм простой: игровые автоматы должны были покупать лицензию у "Украинских национальных лотерей", таким образом, маскируясь под них. То есть, де-юре, в Украине не существовало игрального бизнеса. Были только лотереи. Но, де-факто, изменился лишь формат. Поиграть в автоматы можно было почти на каждом углу. Достаточно было найти небольшой МАФ с яркими вывесками и LED-подсветкой.

Сыграть можно было и дома, через Интернет. Да, такая практика есть и в Европе, и в США, но там четко работает система контроля возраста, да и вообще следят за всей отраслью азартных игр. В Украине же, кто, как и во что играл - не контролировали. А "онлайн-казино" было очень много. К примеру, только в феврале СБУ заблокировала 30 таких сайтов.

Определяем правила, делаем ставки

Пока что процесс легализации с места не сдвинулся, но, похоже, менять правила игры будут уже очень скоро. 16 января Верховная Рада проголосовала в поддержку закона о "Государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Проще говоря, в поддержку легализации игорного бизнеса и всего, что с ним связано.

Итак, как же будет работать игорный бизнес в Украине? Первый и самый важный момент: в стране снова откроют легальные казино. Предварительно говорят, что функционировать они будут исключительно в отелях от 3 до 5 звезд.

Кроме традиционных казино, на рынке будут и другие "игроки":

Азартные игры через сеть Интернет;

Игровые автоматы;

Лотереи (будут только государственные);

Организация игр в покер через сеть Интернет;

Организация букмекерской деятельности через сеть Интернет;

Букмекерские конторы.

Кстати, о последних. Букмекеры не опровергают, что принимали участие в разработке законопроекта. По словам критиков, такое "участие" дало свои плоды. Будущий закон лоялен к букмекерам, но вот лотереи - в проигрыше.

"Для лотерей созданы наиболее неблагоприятные условия деятельности, не соответствующих их природе. Букмекеры поработали над законопроектом более тщательно, это заметно", - говорит Агия Загребельская, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019).

Кроме того, закон фактически исключает расширение конкуренции среди букмекеров. Ведь для иностранных инвесторов зайти на украинский рынок будет слишком дорого. По подсчетам главы "Украинского аналитического центра" Бориса Кушнирука, выход на рынок обойдется для новичка в 105 миллионов гривен. И чтобы "отбить" эти деньги - понадобится очень много времени.

"Нормы выписаны таким образом, чтобы никто другой не смог потом зайти. Потому что сама система требований сделает невозможным заход других", - говорит Кушнирук.

Кто крупье?

В законе прописано и создание специальных реестров, и создание контролирующего органа - Комиссии по развитию и урегулированию азартных игр. Все члены созданного органа будут назначаться Кабмином. Кроме того, планируют создать государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка.

Обналичиваем фишки

Теперь о самом интересном - доходах и расходах. Главная цель закона - вывести весь игровой сектор из тени. А это, в свою очередь, должно хорошенько наполнить бюджет. Только за пределами казино можно будет разместить до 40 тысяч игровых автоматов. Комиссия будет давать разрешения, с расчетом один аппарат - на тысячу человек населения. А стоимость одной лицензии на 25 игровых автоматов обойдется 3,5 миллионов гривен.

Самым прибыльным для бюджета будет открытие казино. Как уже говорилось выше, их можно будет открывать в отелях от 3 до 5 звезд. Чтобы открыть игорное заведение, нужно купить лицензию минимум на 5 лет. Стоимость такого удовольствия для столичного отеля от 283 до 567 миллионов гривен. Казино-"онлайн" в разы дешевле - 60 миллионов. Покер - 11,8 миллионов гривен.

Потратиться придется и букмекерским конторам. Лицензия будет стоить 567 миллионов гривен. Для лотерей чуть дешевле - 359 миллионов.

Но пока это только планы на бумаге. На деле же, из-за "теневых игр" казна недополучает больше десяти миллиардов гривен в год.