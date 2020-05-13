Таксистам разрешили передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта. Однако это возможно только при наличии официального статуса (лицензии).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

Постановлением вносятся изменения в правила дорожного движения в части определения дополнительных прав для водителей такси. Согласно изменениям, они могут двигаться улично-дорожной сетью по полосам движения, специально отведенным для общественного транспорта. Также осуществлять высадку и посадку пассажиров в пределах действия полосы движения для общественного транспорта.

Отмечается, что отдельные полосы для общественного транспорта существуют в Париже, Лондоне, Берлине, Пекине и других городах мира, но кроме автобусов, полосой могут пользоваться и легковые автомобили такси при наличии официального статуса (лицензии).

По состоянию на март 2020 года база Государственной службы Украины по безопасности на транспорте насчитывает 11086 действующих лицензий с разрешенным видом работ внутренние перевозки пассажиров на такси и/или международные перевозки пассажиров на такси..

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