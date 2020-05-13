Рада выйдет из карантина 18 мая [ Редактировать ]
Фото: Рада / delo.ua
Верховная рада Украины выйдет из карантина 18 мая. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3434.
За документ проголосовал 251 народный депутат.
Автором проекта постановления является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно документу, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.
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