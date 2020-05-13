После того, как городские власти ослабили карантинные меры в Киеве, весь город "застыл" в пробках. Местные отмечают, что смягчение карантина отразилось и на ценах на такси. Они "взлетели" минимум в 1,5 раза. Об этом пишут пользователи соцсетей.

"Что-то вызвать такси в Киеве сейчас реально стало очень сложно. И цены взлетели минимум в 1,5 раза, иначе никто не едет", - написал Николай Спиридонов в Facebook.

Пользователи отмечают, что цены в центр города дороже на 150%. А чтобы доехать из окраины в окраину нужно долго ждать такси, а стоить такая поездка будет более 300 гривен.

Также стоит отметить, что за последние сутки люди чаще стали искать в Google "такси Киев", "дешевое такси в Киеве", "самое дешевое такси в Киеве".

Ранее мы писали, что Рада выйдет из карантина 18 мая.