Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что Кабинет министров уволил его с должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было.

Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, моё увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - написал Егор Фирсов.

И пообещал, что в ближайшее время опубликует подробный отчет о том, что успел сделать за время работы в Госэкоинспекции (с ноября 2019 года - ред).

Напомним, что в августе 2019 года Министерство экологии и природных ресурсов сообщало, что Кабмин решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию, создав вместо нее Государственную природоохранную службу.