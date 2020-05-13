Фирсова уволили с поста главы Госэкоинспекции [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что Кабинет министров уволил его с должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было.
Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, моё увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - написал Егор Фирсов.
И пообещал, что в ближайшее время опубликует подробный отчет о том, что успел сделать за время работы в Госэкоинспекции (с ноября 2019 года - ред).
Напомним, что в августе 2019 года Министерство экологии и природных ресурсов сообщало, что Кабмин решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию, создав вместо нее Государственную природоохранную службу.
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