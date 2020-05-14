Поляк скрасив карантин екстримом та тренуваннями [ Редактировать ]
Ані дня без екстріму. Польський спортсмен Якуб Пшигонські на самоізоляції без діла не сидить. Зранку чоловік підтягується на двох пальцях. Потім балансує на дошці та жонглює тенісними м'ячиками.
Утім, для відчайдуха - і цього замало: на власному подвір'ї він змайстрував трек для фрірайду на велосипеді. Відео викладає в інтернеті.
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