Искусственный интеллект "возродил" древнейшую видеозапись [ Редактировать ]
Видеоблогер Денис Ширяев с помощью нейросети смог улучшить и раскрасить видео 1888 года "Сцена в саду Раундхей".
Об этом сообщает Actualnews.
По информации, нейросеть смогла улучшить качество до 4K и запись "засеяла" новыми красками.
Отмечается, что для доведения записи до скорости воспроизведения в 60 кадров в секунду мужчине потребовалось колоссальное количество работы, так как в его распоряжении была всего одна фотография из Музея науки Великобритании.
Известно, что роботическая программа детализировала лица героев и исправила поврежденные кадры.
Читайте еще, нейросеть увеличила точность перевода мыслей в текстовые сообщения. Программа "считывает" поток мыслей и записывает воспроизводит слова.
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