Видеоблогер Денис Ширяев с помощью нейросети смог улучшить и раскрасить видео 1888 года "Сцена в саду Раундхей".

Об этом сообщает Actualnews.

По информации, нейросеть смогла улучшить качество до 4K и запись "засеяла" новыми красками.

Отмечается, что для доведения записи до скорости воспроизведения в 60 кадров в секунду мужчине потребовалось колоссальное количество работы, так как в его распоряжении была всего одна фотография из Музея науки Великобритании.

Известно, что роботическая программа детализировала лица героев и исправила поврежденные кадры.

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