Совершенно неожиданно для игровой публики Sony скромным постом в Twitter показала геймпад DualSense — контроллер игровой приставки PlayStation 5. Подробности геймпада раскрыты в официальном блоге Sony.

Саму игровую приставку Sony до сих пор не показала. Компания постепенно подогревает аудиторию короткими информационными вбросами с переменным успехом.

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После относительно провальной презентации Марка Церни, японский техногигант решил без лишнего пафоса показать очередной кусок игровой консоли PlayStation 5 – геймпад.

В октябре прошлого года Sony намекала на то, что новый игровой контроллер будет делать ставку на новаторскую точечную вибрацию и динамическую тяжесть нажатия курков. Однако никто и не предполагал, что дизайн контроллера окажется настолько радикальным.

Представленный игровой контроллер настолько сильно отличается от предшественников DualShock, оригинальная концепция которого не менялась с 1994 года, что Sony решила дать новинке другое название, подчеркивающие ее достоинства – DualSense.

Представленный дизайн — окончательный. Он прошел множество итераций и тестов у разных групп геймеров с различными размерами рук.

По словам производителя, DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения", но при этом он будет ощущаться органичным "продолжением" игры.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

Главные особенности DualSense для PlayStation 5:

Тактильная вибрация;

Курки с обратной связью;

Встроенный микрофон для голосового чата;

Кнопка Share сменилась на Create;

Встроенный аккумулятор повышенной емкости;

Более легкий, чем DualShock 4;

Кнопка PlayStation теперь в форме логотипа PlayStation;

Световая панель теперь находится по бокам сенсорной панели;

Подключение и зарядка через порт USB Type-C.

PlayStation 5 появится в продаже в канун католического Рождества 2020 года по цене как минимум 499 долларов.

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