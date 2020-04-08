Sony представила геймпад PlayStation 5 – DualSense [ Редактировать ]
Совершенно неожиданно для игровой публики Sony скромным постом в Twitter показала геймпад DualSense — контроллер игровой приставки PlayStation 5. Подробности геймпада раскрыты в официальном блоге Sony.
Саму игровую приставку Sony до сих пор не показала. Компания постепенно подогревает аудиторию короткими информационными вбросами с переменным успехом.
После относительно провальной презентации Марка Церни, японский техногигант решил без лишнего пафоса показать очередной кусок игровой консоли PlayStation 5 – геймпад.
В октябре прошлого года Sony намекала на то, что новый игровой контроллер будет делать ставку на новаторскую точечную вибрацию и динамическую тяжесть нажатия курков. Однако никто и не предполагал, что дизайн контроллера окажется настолько радикальным.
Представленный игровой контроллер настолько сильно отличается от предшественников DualShock, оригинальная концепция которого не менялась с 1994 года, что Sony решила дать новинке другое название, подчеркивающие ее достоинства – DualSense.
Представленный дизайн — окончательный. Он прошел множество итераций и тестов у разных групп геймеров с различными размерами рук.
По словам производителя, DualSense перенесет игроков в виртуальный мир с "первого прикосновения", но при этом он будет ощущаться органичным "продолжением" игры.
A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.— PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020
More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz
Главные особенности DualSense для PlayStation 5:
- Тактильная вибрация;
- Курки с обратной связью;
- Встроенный микрофон для голосового чата;
- Кнопка Share сменилась на Create;
- Встроенный аккумулятор повышенной емкости;
- Более легкий, чем DualShock 4;
- Кнопка PlayStation теперь в форме логотипа PlayStation;
- Световая панель теперь находится по бокам сенсорной панели;
- Подключение и зарядка через порт USB Type-C.
PlayStation 5 появится в продаже в канун католического Рождества 2020 года по цене как минимум 499 долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ускорить PlayStation 4 при помощи SSD накопителя. Также в трейлере игры для PlayStation 4 был показан затопленный Киев.
по теме
Видеокарты GeForce GTX 1650 перешли на новую память GDDR6
По мнению компании Nvidia, GDDR5 в промышленности себя исчерпала
Обзор мышки A4Tech Bloody P91: молниеносные "хедшоты"
A4tech недавно порадовала своих поклонников выпуском "антикризисной" игровой мышки Bloody P91
Обзор A4Tech Bloody G528C: чистый цифровой звук 7.1 с RGB подсветкой
A4Tech выпустила недорогую игровую гарнитуру Bloody G528C по привлекательной цене
"Дій вдома": у Міністерстві інформполітики презентували додаток для контролю за дотриманням карантину
Програма фіксуватиме геолокацію - у міністерстві зазначили, що використали польський досвід
Церковный стрим: в храме Кременчуга включили службу с донатами
Священник призывает прихожан оставаться дома