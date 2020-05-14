На сході знову втрати

На сході знову втрати. Цієї ночі на передовій загинув український армієць, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Ще двох армійців поранено. Один зазнав уражень біля Оріхового внаслідок ворожих обстрілів з потужних мінометів.

Другий захисник постраждав біля Катеринівки. Нині бійці під наглядом медиків - їхній стан стабільний. За добу бойовики майже 10 разів порушили режим тиші.

Як і раніше застосовують заборонене Мінськом озброєння: великокаліберні міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.