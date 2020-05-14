Заручники карантину. Понад півтори тисячі українських моряків заблоковані на американських круїзних лайнерах - і вже кілька місяців не можуть повернутися додому. За останні десять днів - вже 4 смерті серед членів екіпажів різних національностей. Одна із загиблих - українка, що покінчила життя самогубством, ймовірно не витримавши ізоляції на борту. Чому моряків не евакуюють? І чому вони самі порівнюють перебування на борту з ув'язненням?

На цьому розкішному лайнері, Navigator of the Seas, що пришвартований у Майамі, частина екіпажу зараз оголосила голодування. Розуміють, що це крайній крок, але не знають, як інакше змусити судновласника відправити їх додому. Покинути теплохід вони не можуть більше двох місяців - як і решта екіпажів, серед яких багато українців. Просто, про їхню історію до цього скандалу не говорили. Величезні круїзні теплоходи стали, по суті, "в'язницями на воді" для моряків.

Ще 13 березня американський СDC (центр по контролю за захворюваннями) зупинив усі круїзи. І все б нічого, якби не ще один наказ. Членам екіпажів заборонили: зупинятися в готелях, використовувати громадський транспорт та… сідати на борт рейсових літаків. Отже, вилетіти додому моряки (зокрема, і українці) могли тільки чартерними рейсами.

Але оплачувати чартери судновласники не захотіли, сказали: "надто дорого". То ж вирішили просто тримати всіх моряків на борту. Як розповіли мені українці з екіпажів однієї з найбільших американських круїзних компаній, Royal Caribbean, ще 25 березня їм повідомили - через карантин у всіх достроково закінчуються контракти. Тобто, зарплати більше не буде! Дають їжу і не відключили WiFi - мовляв, "і на цьому подякуйте". Моряки скаржаться: частину екіпажів на якійсь час взагалі закрили в каютах, потім дали годину вранці і годину ввечері, коли можна вийти на свіже повітря. Люди кажуть - знервовані і морально виснажені.

Українка Юлія Іванова теж зараз на борту круїзного лайнера. Вона працювала вихователькою з дітьми пасажирів. Це відео, яке вона нам прислала: крихітна каюта, в якій на щастя є вікно, що не відчиняється. Але у багатьох моряків навіть вікон немає.

Юлія Іванова, член екіпажу лайнера Empress of the Seas:

Ты ходишь вот так по кругу, по открытой палубе, которая не всегда открыта на самом деле. Ну, тюрьма, да.

Нерви у багатьох не витримують. Повідомлення, що в Роттердамі українка з екіпажу круїзного лайнера стрибнула за борт, не витримавши очікування (а її евакуаційний рейс скасували) - звісно ж додали тривоги.

Юлія Іванова, член екіпажу лайнера Empress of the Seas:

Это нервирует, это волнует. Более того, есть ребята, которые в нашей компании покончили жизнь самоубийством. Есть ребята в других компаниях. Когда пришло сообщение про украинку - было еще тяжелее. Казалось бы - вот-вот она уже прилетает в Украину (а я знаю, что у нее ребенок есть) и в последний момент отменяют чартер - это повлияло. И с каждым разом из-за того, что меняются планы - все меньше и меньше надежды.

Відправити українців додому обіцяли вже 6 разів, і постійно переносять дату. Судновласники вирішили розсадити моряків по своїх же кораблях, що доправлять людей у різні частини світу. Один лайнер - в Латинську Америку, три до Європи…

Згодом з'ясувалося, що один теплохід, що мав повернути екіпажі (і, зокрема, українців) додому… зламався. Новий план - перевести всіх наших співвітчизників на Барбадос і звідти відправити 22 травня чартером до Києва, але і з цим теж є питання. Моряки кажуть, це не можна лишати тільки на судновласників - як зараз, держава має вести перемовини із американським CDC.

Юлія Іванова, член екіпажу лайнера Empress of the Seas:

Сказать, что это абсурд. Люди на кораблях сидят уже по 60 дней - что больше карантина. На моем корабле даже температуры ни у кого не было повышенной, ни кашля, ни чиха. У вас десятки тысяч людей, а вы ставите такие условия, такие выдвигаете требования, что переправить людей очень тяжело.

І мова не про десятки, і навіть не про сотні людей. Проблема - масштабна. Тільки в американських територіальних водах зараз близько 120 круїзних лайнерів, команда яких, сукупно - 80 тисяч людей, це як населення невеликого міста.

Скільки з них українців? У вітчизняному МЗС нам сказали, що не мають повної статистики. Але самі моряки повідомляють - тільки на лайнерах Royal Carribean та Selebrity 650 людей! А є ще й інші круїзні лінії. Тобто, наших моряків, що застрягли на борту, - точно не менше ніж півтори тисячі. І це вже проблема державного рівня, у вирішення якої має втрутитися держава.