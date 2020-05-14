Затори на дорогах: українці просять зняти обмеження [ Редактировать ]
Саме транспортні перспективи українців хвилюють зараз, певно, найбільше. Коли поновлять міжміське сполучення? Коли нормально запрацює громадський транспорт? Ясності - наразі, жодної.
Приміром, метро. Київський мер Віталій Кличко просить Кабмін дозволити відкрити підземку з 25 травня. В уряді поки вагаються.
А тим часом, столиця - паралізована. Третій день поспіль у Києві десятибальні затори. Ситуація з трафіком гірша, ніж у докарантинний період. На дорогах - десятки аварій. Головні магістралі та мости - стоять. Це й зрозуміло, карантин послабили - бізнес запрацював. Доїхати до роботи на тролейбусі можуть не всі, бо потрібні спец-перепустки. Тож, єдиний варіант - власне авто або дороге таксі.
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