Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе не смогла принять итоговое заявление после прошедших 14 мая переговоров в видеоформате. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на полпреда России на переговорах Бориса Грызлова.

На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. Обсуждался вопрос об отказе от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Также не применять любой вид огня, включая снайперский, и взять на себя обязательства по не размещению тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи от них. Кроме того прозвучало предложение применять строгие дисциплинарные меры к нарушителям режима прекращения огня.

Официальный Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. И подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины исключительно после получения Украиной контроля над границей. Об этом сообщает Офис президента Украины.

На последнем заседании состав украинской делегации был значительно обновлен. Ранее на переговорах позицию Украины представлял бывший президент Леонид Кучма, который не имеет официального государственного статуса. Теперь его место занял вице-премьер Украины Алексей Резников. Кроме того, в каждую подгруппу ТКГ были делегированы представители профильных украинских министерств рангом не ниже замминистра.

Следующая встреча ТКГ состоится 27 мая.

Напомним, что 14 мая стало известно о гибели на Донбассе двух украинских бойцов.