В среду, 13 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины погибли двое украинских военнослужащих. Об этом информирует пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Сообщается, что бойцы погибли во время "плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил".

Подробностей и причин инцидента штаб не сообщает. Отмечается лишь, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, что сегодня стало известно, что на Донбассе погиб майор Андрей Суприган, заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады.