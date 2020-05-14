На Донбассе погибли еще двое военных [ Редактировать ]
В среду, 13 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины погибли двое украинских военнослужащих. Об этом информирует пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Сообщается, что бойцы погибли во время "плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил".
Подробностей и причин инцидента штаб не сообщает. Отмечается лишь, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что сегодня стало известно, что на Донбассе погиб майор Андрей Суприган, заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады.
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