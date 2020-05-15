Известный украинский танцор, хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, что переболел коронавирусом, когда находился в США.

По его словам, вначале он почувствовал недомогание, потом появился кашель, температура была всего один раз и держалась ровно час.

"Мы вспомнили, что, находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке - было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным - приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час", - рассказал хореограф в интервью "Фактам".

К счастью, ни жена, ни сын Влада Ямы Леон инфекцию не подхватили.

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