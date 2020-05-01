Культовая американская певица Мадонна переболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram, заявив, что ее тест на антитела к COVID-19 оказался положительным.

Мадонна разместила в соцсетях 14-й эпизод своего карантинного Instagram-дневника. В ролике 61-летняя звезда рассказала, что сдала тест на антитела к коронавирусу, и результат оказался положительным.

"На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела", - рассказала певица.

Из-за этого она решила прервать свою самоизоляцию и выйти прогуляться на улицу.

"Завтра я собираюсь в долгую поездку на автомобиле. Я опущу стекло и буду вдыхать коронавирусный воздух. Ага. Надеюсь, погода будет солнечной", - добавила Мадонна.

Стоит отметить, что ранее никаких заявлений от певицы о том, что она болела COVID-19 или чувствовала себя плохо не было.

Впрочем, певица заявляла, что в начале апреля потеряла трех близких людей из-за коронавируса - двоюродного брата, брата телохранителя и коллегу, который делал ей ремиксы.

Антитела к COVID-19 означают, что у человека уже есть иммунитет к болезни, то есть он переболел коронавирусом. Чтобы это узнать, нужно пройти специальный тест.

Ранее сообщалось, что Мадонна закупила для американских тюрем 100 тысяч защитных масок.

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