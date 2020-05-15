Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ - Ганс Клюге. За його словами, попри певну стабілізацію епідеміологічного стану, не можна втрачати пильність: потрібно запроваджувати масові тест-системи та відстежувати контакти хворих.

Клюге наголосив: коронавірус нікуди не зник, епіцентр недуги змістився у країни східної Європи та центральної Азії, а це Україна, Білорусь, Казахстан і Росія. Федерація нині на другому місці у світі - за кількістю інфікованих на COVID-19. Утім, там заявляють, що пік епідемії минув.