У Києві обмежили рух вантажного автотрансорту [ Редактировать ]
Відсьогодні рух вантажівок Києвом обмежено. Заборона діятиме на чотирьох в'їздах до столиці: на Житомирській, Бориспільській, Одеській та Гостомельській трасах. Так намагаються зменшити навантаження на дороги міста в години пік під час карантину.
Обмеження діятимують вранці від 7 до 10, та ввечері від 17 до 20 години.
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