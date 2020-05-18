Зменшити навантаження на дороги в години пік під час карантину

Відсьогодні рух вантажівок Києвом обмежено. Заборона діятиме на чотирьох в'їздах до столиці: на Житомирській, Бориспільській, Одеській та Гостомельській трасах. Так намагаються зменшити навантаження на дороги міста в години пік під час карантину.

Обмеження діятимують вранці від 7 до 10, та ввечері від 17 до 20 години.