В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе. Это связано с тем, что существует угроза повторного обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Местонахождение всех жильцов дома установлено.

Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения.

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