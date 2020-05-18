В Одессе остановили разбор рухнувшего дома из-за серьезной опасности [ Редактировать ]
В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе. Это связано с тем, что существует угроза повторного обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Местонахождение всех жильцов дома установлено.
Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.
По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения.
Смотрите также фото и видео с места происшествия.
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