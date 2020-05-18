Обвал жилого дома в Одессе: названа причина [ Редактировать ]
Причиной обвала дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, пишет "Думская".
По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.
Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал.
Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.
Смотрите также фото и видео с места происшествия.
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