Причиной обвала дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, пишет "Думская".

По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.

Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал.

Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.

Смотрите также фото и видео с места происшествия.