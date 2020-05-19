Подружжя заявило про намір самостійно будувати своє майбутнє

Паперове весілля відзначають герцог та герцогиня Сассексі. Два роки тому Гаррі та Меґан влаштували найдорожчу церемонію одруження в британській королівській сім'ї.

За цей час пара кілька разів змінила місце проживання, народила первістка - сина Арчі - і врешті покинула королівську сім'ю, перебравшись до Канади, а згодом - до Лос-Анджелеса.

Подружжя заявило про намір самостійно будувати своє майбутнє. Подейкують, Маркл мріє про повернення до роботи в Голлівуді.