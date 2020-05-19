Ультиматум Трампа. Американський президент звинувачує Всесвітню організацію охорони здоров'я у підіграванні Китаю в ситуації з коронавірусом. І дав їй 30 днів щоб провести реформи. Інакше - Штати припинять фінансування і взагалі вийдуть з Організації.

Чи не капітулює ВООЗ перед атакою Штатів?

Дональд Трамп вміє шокувати. Напередодні за 5 хвилин до 11 ночі, коли репортери вже точно не чекали новин з Білого дому, а найбільші ЗМІ давно вже закрили офіси,

У себе в "твіттері" президент вивісив ось цей лист, з приміткою - "документ говорить сам за себе". На чотирьох сторінках, на бланку Білого дому і за особистим підписом, Дональд Трамп, по суті, висуває ВООЗ ультиматум і перераховує всі її помилки. Робить це детально і стверджує: розслідування США підтвердило його найгірші побоювання.

ВООЗ ігнорувала повідомлення про розповсюдження вірусу в китайському Ухані у грудні минулого року і навіть раніше. Не стала проводити незалежне розслідування даних, що суперечать заявам китайців і не протестувала, коли в Ухань не пустили американських експертів. Підігрувала Пекіну, заявляючи, що "Китай діє прозоро" - у той час, як країна змушувала і окремих лікарів і цілі організації замовчувати дані про інфекцію.

А два головних і найсерйозніших обвинувачення: що перші особи ВООЗ вже у грудні минулого року знали, яку небезпеку має коронавірус - але вирішили не ділитися цим зі світом (як вважає Трамп - з політичних міркувань). А ще, американський президент дорікає чиновникам Всесвітньої організації - мовляв, вони не один раз робили заяви щодо коронавірусу, які вводили і людей і уряди в оману.

Америка дає ВООЗ рівно місяць щоб провести реформи. Не буде їх - Штати остаточно припинять фінансування організації (а з Вашингтона щороку надходило до півмільярда доларів) і взагалі переглянуть своє членство в ній.

У самій ВООЗ не очікували ані такого тону, ані такої відвертості. І навіть заявили: поки не мають, що відповісти Трампу, тож скоро оприлюднять свою оцінку, бо надто зайняті організацією всесвітньої Асамблеї, яка проходить цими днями.

Дискусії (а в них беруть участь перші особи світу - президенти та прем'єри, за винятком Трампа, що виступати відмовився) уперше відбуваються віртуально. Одним з рішень, за останніми даними, стане проведення незалежного розслідування дій ВООЗ під час пандемії. Проблема лише в тому, що європейські лідери не готові до настільки різких та серйозних змін, зокрема і кадрових, на яких наполягають Штати.

А розмови, які я чую тут, у коридорах влади у Вашингтоні, свідчать, що Білий дім не піде на компроміс і напівмірами не задовольниться. Якщо чиновники від охорони здоров'я не погодяться на американський ультиматум - Штати можуть створити альтернативу Організації, фінансувати її, надати їй легітимності - і про це натякнули і європейцям і першим особам ВООЗ.

Звісно ж, це завуальована погроза, примушення до реформ. Але якщо їх не буде - Штати готові на дуже серйозні кроки, через які ВООЗ в її нинішньому стані може взагалі втратити і бюджет і функції.