Місяць на реформи: Трамп висунув ВООЗ жорсткий ультиматум [ Редактировать ]
Ультиматум Трампа. Американський президент звинувачує Всесвітню організацію охорони здоров'я у підіграванні Китаю в ситуації з коронавірусом. І дав їй 30 днів щоб провести реформи. Інакше - Штати припинять фінансування і взагалі вийдуть з Організації.
Чи не капітулює ВООЗ перед атакою Штатів?
Дональд Трамп вміє шокувати. Напередодні за 5 хвилин до 11 ночі, коли репортери вже точно не чекали новин з Білого дому, а найбільші ЗМІ давно вже закрили офіси,
У себе в "твіттері" президент вивісив ось цей лист, з приміткою - "документ говорить сам за себе". На чотирьох сторінках, на бланку Білого дому і за особистим підписом, Дональд Трамп, по суті, висуває ВООЗ ультиматум і перераховує всі її помилки. Робить це детально і стверджує: розслідування США підтвердило його найгірші побоювання.
ВООЗ ігнорувала повідомлення про розповсюдження вірусу в китайському Ухані у грудні минулого року і навіть раніше. Не стала проводити незалежне розслідування даних, що суперечать заявам китайців і не протестувала, коли в Ухань не пустили американських експертів. Підігрувала Пекіну, заявляючи, що "Китай діє прозоро" - у той час, як країна змушувала і окремих лікарів і цілі організації замовчувати дані про інфекцію.
А два головних і найсерйозніших обвинувачення: що перші особи ВООЗ вже у грудні минулого року знали, яку небезпеку має коронавірус - але вирішили не ділитися цим зі світом (як вважає Трамп - з політичних міркувань). А ще, американський президент дорікає чиновникам Всесвітньої організації - мовляв, вони не один раз робили заяви щодо коронавірусу, які вводили і людей і уряди в оману.
Америка дає ВООЗ рівно місяць щоб провести реформи. Не буде їх - Штати остаточно припинять фінансування організації (а з Вашингтона щороку надходило до півмільярда доларів) і взагалі переглянуть своє членство в ній.
У самій ВООЗ не очікували ані такого тону, ані такої відвертості. І навіть заявили: поки не мають, що відповісти Трампу, тож скоро оприлюднять свою оцінку, бо надто зайняті організацією всесвітньої Асамблеї, яка проходить цими днями.
Дискусії (а в них беруть участь перші особи світу - президенти та прем'єри, за винятком Трампа, що виступати відмовився) уперше відбуваються віртуально. Одним з рішень, за останніми даними, стане проведення незалежного розслідування дій ВООЗ під час пандемії. Проблема лише в тому, що європейські лідери не готові до настільки різких та серйозних змін, зокрема і кадрових, на яких наполягають Штати.
А розмови, які я чую тут, у коридорах влади у Вашингтоні, свідчать, що Білий дім не піде на компроміс і напівмірами не задовольниться. Якщо чиновники від охорони здоров'я не погодяться на американський ультиматум - Штати можуть створити альтернативу Організації, фінансувати її, надати їй легітимності - і про це натякнули і європейцям і першим особам ВООЗ.
Звісно ж, це завуальована погроза, примушення до реформ. Але якщо їх не буде - Штати готові на дуже серйозні кроки, через які ВООЗ в її нинішньому стані може взагалі втратити і бюджет і функції.
по теме
Телефонні розмови президентів: Україну сколихнув новий "касетний" скандал
Судячи з розшифровок, американські посадовці нібито брали участь у кадрових призначеннях в Україні - зокрема, генерального прокурора, та навіть курували комунально-тарифні питання
Трамп поставил ВОЗ перед выбором
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум перед Всемирной организацией здравоохранения
Дональда Трампа зобов'язали оприлюднити скандальні листи про Україну
Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити скандально відомі листи про військову допомогу Україні. А саме: вказівку президента Дональда Трампа про її припинення.
Конгрес США тренувався працювати віртуально
В Конгресі США потренувалися працювати віртуально. Напередодні там пройшли перші онлайн-слухання щодо коронавірусу. Адже ніколи досі - розмову свідків та сенаторів не проводили онлайн
Коронавірус наблизився до Трампа: Білий дім перейшов на "масочний" режим
Напружені обличчя. Підвищені заходи безпеки - коли туристів тримають подалі від будівлі. І розгубленість, адже уперше за всю епідемію інфіковані серед найближчого оточення Трампа.