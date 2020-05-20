Політ у масці і тест на коронавірус після приземлення. Країни Євросоюзу починають потроху відкривати кордони і збільшувати кількість авіа-перельотів. Як виглядають подорожі в умовах пандемії? І коли на відпочинок до ЄС зможуть полетіти українці?

Пасажири та співробітники аеропорту у масках, а після паспортного і митного контролю - обов'язковий тест на коронавірус. Так тепер зустрічають гостей з інших європейських країн в аеропортах Греції. Кілька днів тому країна почала приймати літаки з Німеччини. Пасажири першого рейсу діляться враженнями.

Александрос Гатіс, пасажир:

Сам політ нічим не відрізнявся. Хіба тим, що ми всі були в масках, і екіпаж не пропонував їжу та напої. А вже прибувши до Греції, я помітив - так, все інакше.

Крім мазка з горла і носа, пасажири зобов'язані заповнити анкету. Вказати адресу, за якою вони планують два тижні дотримуватися карантину.

Звертаю вашу увагу: ви не виходите з дому, ви не гуляєте. Ми вас перевірятимемо. У разі порушення правил, вам загрожує штраф 5 тисяч євро і кримінальна відповідальність.

На карантин усіх гостей із закордону Греція відправлятиме щонайменше до кінця червня. Бо вже з липня готується приймати туристів. А хто ж прилетить у відпустку, яку доведеться провести в чотирьох стінах на самоізоляції?

Подорожі всередині Європейського Союзу: до пандемії це була звична справа, а тепер - вимагає домовленостей на рівні урядів. Напередодні сезону літніх відпусток, європейські політики хочуть якнайшвидше дозволити і регулярні перельоти, і відпочинок закордоном. Від ідеї розробити єдину концепцію "безпечного туризму" поки що відмовилися. Кожна окрема країна прописуватиме власні правила, з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу.

Італія, яка постраждала від пандемії найбільше в Європі, вже готується відкривати літній сезон. Туристів з інших європейських країн тут чекають на початку червня.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Із третього червня ми відкриємо кордони для гостей з країн ЄС. Ми не зобов'язуватимемо приїжджих дотримуватись карантину.

Чого не скажеш про дотримання соціальної дистанції. Зберігати безпечну відстань треба буде в ресторанах, музеях і навіть на пляжах. Такі самі правила діятимуть і в Греції. А от подорож до Іспанії наразі краще не планувати. Відомо тільки, що до кінця червня в країну туристів не пускатимуть.

Коли ж до Італії, Греції чи Іспанії зможуть приїхати гості з країн, які не належать до Євросоюзу, зокрема й українці, - поки що невідомо. Єврокомісія рекомендувала обмежити в'їзд для громадян третіх країн до 15 червня.