У Чернівцях 16-річний Дмитро Глухов врятував з палаючого будинку молодшого брата. Хата загорілася, коли хлопці спали, а їхня мама була на роботі.

За лічені хвилини полум'я охопило весь будинок. Старший брат прокинувся від їдкого диму і кинувся рятувати 9-річного брата. Хлопцям вдалося вибратися на вулицю, доки будинок не вигорів. Обоє цілі та неушкоджені. А Дмитра рятувальники номінували на щорічну премію "Герой року".

Дмитро Глухов, школяр: