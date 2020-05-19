У Чернівцях підліток врятував молодшого брата з палаючого будинку [ Редактировать ]
У Чернівцях 16-річний Дмитро Глухов врятував з палаючого будинку молодшого брата. Хата загорілася, коли хлопці спали, а їхня мама була на роботі.
За лічені хвилини полум'я охопило весь будинок. Старший брат прокинувся від їдкого диму і кинувся рятувати 9-річного брата. Хлопцям вдалося вибратися на вулицю, доки будинок не вигорів. Обоє цілі та неушкоджені. А Дмитра рятувальники номінували на щорічну премію "Герой року".
Дмитро Глухов, школяр:
Я не розгубився. Я зайшов, брат спав. Я його розбудив, виніс. Виніс документи, все, що треба.
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