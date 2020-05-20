На Донбасі бойовики застосували важкі міномети [ Редактировать ]
З ворожих обстрілів розпочалася доба на сході країни. Сьогодні окупанти били з важких мінометів у районі Красногорівки неподалік Донецька. Зі стрілецької зброї вели вогонь біля Богданівки - поблизу ділянки розведення. За минулу добу бойовики 10 разів порушили режим тиші. Втрат немає.
Вогнем у відповідь армійці поранили трьох найманців, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
по теме
Бойовики намагалися збити безпілотник ОБСЄ на Донбасі
В ОБСЄ повідомили, що бойовики намагалися збити безпілотник, який спостерігачі запустили для спостереження
Бойовики застосували на Донбасі бойові безпілотники
Поблизу Водяного найманці застосували безпілотники, з них скидали гранати на позиції військових
На Світлодарській дузі активізувалися ворожі снайпери
До позицій тут досить близько - супротивник постійно облаштовує нові вогневі точки
Бойовики застосували на Донбасі бойовий безпілотник
Пішов вже сьомий рік кремлівської воєнної агресії на Донбасі - російські найманці продовжують вбивати українських солдатів та обстрілювати мирні квартали українських селищ
Щоденні обстріли: під Новоолександрівкою зросла ворожа активність
Маленьке село Новоолександрівка - населений пункт на самій лінії вогню. Нині тут лишилося десятка півтора мирних жителів - переважно пенсіонерів, які обробляють городи і вже й не реагують на звуки стрілянини