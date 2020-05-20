З ворожих обстрілів розпочалася доба на сході країни. Сьогодні окупанти били з важких мінометів у районі Красногорівки неподалік Донецька. Зі стрілецької зброї вели вогонь біля Богданівки - поблизу ділянки розведення. За минулу добу бойовики 10 разів порушили режим тиші. Втрат немає.

Вогнем у відповідь армійці поранили трьох найманців, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.