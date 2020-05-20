Нідерланди готуються до послаблення карантину [ Редактировать ]
У Нідерландах готуються до чергового послаблення карантину. З першого червня в країні відкриються кав'ярні, ресторани, кінотеатри та музеї. При цьому кількість відвідувачів обмежено до 30 осіб, вони муситимуть перебувати один від одного за півтора метри - окрім членів родин.
Якщо кількість інфікованих в країні не зростатиме - вже з першого липня планують відкрити церкви, кемпінги та парки розваг. А вже з початку осені можуть запрацювати сауни, тренажерні зали та казино.
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