У Нідерландах готуються до чергового послаблення карантину. З першого червня в країні відкриються кав'ярні, ресторани, кінотеатри та музеї. При цьому кількість відвідувачів обмежено до 30 осіб, вони муситимуть перебувати один від одного за півтора метри - окрім членів родин.

Якщо кількість інфікованих в країні не зростатиме - вже з першого липня планують відкрити церкви, кемпінги та парки розваг. А вже з початку осені можуть запрацювати сауни, тренажерні зали та казино.